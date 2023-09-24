شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى: العلاقات "المصرية- السعودية" تاريخية وتخدم الاستقرار الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير خادم الحرمين الشريفين السفير أسامة نقلى، نحتفى بمسيرة من الإنجازات غير مسبوقة؛ وتمتد أيضا للإسهام فى التنمية العالمية المستدامة.

وأشار نقلى، خلال كلمته؛ للعلاقات التاريخية المميزة الممتدة بين مصر والسعودية وترتقى إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين وبما يخدم السلم والامن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا مطردا؛ فى ظل قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ونحرص على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخوية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام احتفالية أقامتها السفارة السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 الذى يصادف الـ23 من سبتمبر من كل عام.

حضر الاحتفالية المهندس طارق الملا وزير البترول؛ ممثلا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الدبلوماسيين العرب والأجانب والكتاب والإعلاميين المصريين الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين الفرحة بهذه المناسبة الخاصة.