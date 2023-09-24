شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادث تمزيق نسخ من المصحف الشريف فى لاهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات فى لاهاى.

وجددت وزارة الخارجية - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التى لا يمكن قبولها بأى مبررات، وهى تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضرورى للعلاقات بين الشعوب والدول.