شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الانتحاري في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الذي نُفذ بواسطة شاحنة مفخخة في مدينة بلدوين وسط الصومال، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص الأبرياء.

وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بهذه العملية الإرهابية النكراء، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيًا الله الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا دعمه لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.

مقتل 18 وإصابة 40

وقُتِل 18 شخصًا على الأقل وأصيب 40 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة، عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة بلدوين وسط الصومال.

وأوضح وزير داخلية ولاية هيرشبيلي التي تضم مدينة بلدوين، عبد الرحمن ظاهر غوري، أن 20 شخصًا من الجرحى نُقِلوا إلى مستشفيات بلدوين، في حين أن 20 آخرين في حالة حرجة، ما دفع إلى طلب نقلهم جوًا إلى مقديشو لتلقي العلاج الطبي المتقدم.