شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يدعو رجال الأعمال للمشاركة في الحد من ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة وضع حد إلى ارتفاع أسعار السلع.. مطالبا رجال الأعمال بأن يكونوا على موعد مع التاريخ وأن يقوموا بدورهم الوطني في هذه المرحلة فيما يتعلق بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال تفقده الأحد شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة التونسية، وقيامه عقب ذلك بجولة في منطقة "مقرين" رافقة خلالها وزير الداخلية كمال الفقي.

وقال قيس سعيد إنه لابد من مراقبة الأسعار والمضاربين أيضا.. موجها بضرورة إعداد حملات مشتركة متواصلة لضبط الأسواق.