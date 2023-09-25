شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البحث والإنقاذ الأردنى يعود عقب المشاركة فى ليبيا جراء الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عودة فريق البحث والإنقاذ الأردنى الدولى التابع لمديرية الأمن العام، إلى العاصمة عمان، بعد استكماله المهام التى أوكلت إليه فى المناطق المتضررة من الفيضانات فى دولة ليبيا الشقيقة.

وقالت الوزارة - فى بيان الأحد إن الفريق الأردنى استكمل مشاركته بعد عشرة أيام متواصلة من العمل، وذلك حسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها فى المدد الزمنية لمشاركات فرق الإنقاذ.

وضم الفريق 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وفريق مختص بالبحث والإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة.

يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردنى الدولى حاصل على التصنيف الدولى الثقيل ومن الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية فى أعمال الإغاثة.