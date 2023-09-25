مستوطن إسرائيلي يدهس شابا فلسطينيا من ذوي الإعاقة وفتاة وسط الخليل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى أدعيس (21 عاما).

وتابع، أبو مرخية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس، يوم السبت، معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.

وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.

أمس, 14:35 GMT

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى مقتل فلسطينيين اثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الأحد، عن بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مطالبتها بإجراءات أممية عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووجوب ما يلزم من خطوات عملية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.