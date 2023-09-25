شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والأردن يؤكدان إرادتهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر والأردن على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن مساء الأحد بمقر الحكومة في الجزائر العاصمة، لوزير الزراعة الأردني خالد موسى شحادة الحنيفات، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، شكلت المحادثات فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات المشتركة في شتى المجالات بفضل توجيهات قائدي البلدين.

كما شهدت هذه المحادثات، وفقا للبيان، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية؛ بما في ذلك في المجال الزراعي، وتنشيط آليات التعاون الثنائي.