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صور... احتفالات اليوم الوطني الـ 93 على جسر الملك فهد

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الدمام - شريف احمد - أقامت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور والمحافظة الشمالية والفرقة الموسيقية للشرطة، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية ، للزوار القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد.

يأتي الاحتفال لأهمية هذه المناسبة لمواطني البحرين، وتقديرهم واعتزازهم بها، وانطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يأتي الاحتفال انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين - منصة إكس
توزيع الهدايا على الزوار - منصة إكس

فعاليات الاحتفال

وتضمّن برنامج الاحتفال إقامة فنّ العرضة وتقديم الفرقة الموسيقية للشرطة معزوفات وطنية سعودية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الأشقاء ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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