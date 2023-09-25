شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع الـ17 للجنة خبراء الطاقة المتجددة فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية، وتستمر يومين بمشاركة الدول العربية الأعضاء وعدد من المنظمات والهيئات العاملة فى قطاع الطاقة.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي بن إبراهيم المالكى، أهمية هذا الاجتماع والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتي من بينها اعتماد النسخة النهائية لوثيقة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى اختيار موضوع مناسب لمسابقة الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة للعام القادم 2024.

وقال إن من بين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع موضوع التحول الطاقي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمناقشته في الاجتماع وإدراجه ضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

من جانبها، أشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميله مطر إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بصدد إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية (2023) وفق المقترح المقدم من قبل أمانة المجلس والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعرض ملخص حول وضع السيارات الكهربائية في الدول العربية تمهيداً لاستكمال دليل تركيب محطات الشحن الذي يجري إعداده بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الدول العربية والأنشطة المتعلقة بهما.