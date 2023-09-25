الأردن... وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "المملكة": "قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته"، منذ تكليفه من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

من جهتها، قالت وكالة "عمون" الأردنية، إن التعديد الوزاري المرتقب "يشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل".

26 أكتوبر 2022, 16:41 GMT

وأضافت أن أداء القسم أمام الملك "لن يكون اليوم، وفي حال توزير (تعينهم كوزراء) نواب فإنهم سيقدمون استقالاتهم للأمانة العامة للمجلس قبل القسم بساعات".

وكان أول تعديل على حكومة الخصاونة في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث وجّه الملك بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.

بينما كان التعديل السادس والأخير الذي شهدته الحكومة 22 ديسمبر 2022، بتعيين مكرم القيسي وزيرا السياحة والآثار.