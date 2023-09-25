الرئيس التونسي ينتقد التلاعب بالأسعار ويهاجم "من يكدسون المليارات"

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال في بيان نشرته الرئاسة التونسية: "لسنا ضد رجال الأعمال، لكن يجب أن يكونوا على موعد مع التاريخ، وليس من المقبول أن يكون هناك ناس يكدسون المليارات وآخرون يعانون من الجوع".
وشدد على ضرورة توفير رقابة للأسعار والمضاربين.
21 سبتمبر, 08:00 GMT
كما انتقد الرئيس التونسي، خلال جولته التفقدية، تراكم الأوساخ والقمامة في أرجاء منطقة مقرين، مؤكدا أن عدم جمع القمامة هو "من فعل أجهزة تعمل ضد الشعب التونسي".
وأكد أن "تونس تستحق أفضل من هذا، ويجب أن تكون خضراء كما كانت دائما".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال في شهر فبراير/ شباط الماضي، إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.
2 يونيو 2022, 19:18 GMT
وتابع: ''عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".
وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم، لافتا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.
وتشهد تونس صعوبات مالية وارتفاع نسبة التضخم، إذ تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في البلاد، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.