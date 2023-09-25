جراء خلل فني... سقوط مروحية وإصابة طاقمها جنوبي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن الطائرة هليكوبتر من نوع بيل (جت رنجر) مخصصة للتدريب.

وأوضحت أنها كانت في طلعة جوية تدريبية في قاعدة الكوت الجوية، عندما تعرضت لخلل فني أسفر عن سقوطها.

وأسفر الحادث عن "إصابة طاقم الطائرة إصابات خفيفة"، و"تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة"، وفق نص البيان.

وتكررت خلال السنوات الأخيرة الماضية سقوط طائرات عسكرية في العراق.

وفي ديسمبر/كانون الاول 2021، أصيب طاقم طائرة هليكوبتر نوع "مي 17" تابعة لطيران الجيش العراقي تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة في منطقة الرفاعي في محافظة ميسان.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، ُقتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك، خلال "تأديتها مهمة قتالية".