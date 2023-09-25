شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة تفوق قدرات الدولة.. حصيلة إعصار درنة تسجل 3868 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الليبية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في ليبيا إلى 3868 شخصًا.

وقال وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات: "إن الوضع في ليبيا سيئ للغاية، وإن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين".

وأضاف: "فرق الإنقاذ وقوات الجيش في سباق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات".

وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ناتجة عن إعصار ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا في العاشر من سبتمبر الحالي مما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات.