شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلامة الوطنية فى ليبيا: انتشال 34 جثة من وسط البحر قبالة مدينة درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت فرق البحث والإنقاذ البحرى بهيئة السلامة الوطنية الليبية 34 جثة من وسط البحر قبالة مدينة درنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين، أن فرقتي الإنقاذ البحري الليبي والجزائري بعد وصولهما إلى ميناء درنة البحري قامت بانتشال هذه الجثث من البحر ، مشيرة إلى أنها تواصل العمل للبحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الركام .

من جهتها، أكدت فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ الليبية انتشال 226 جثمانا خلال الساعات الماضية من ميناء درنة،مشيرة إلى أنها تمكنت من إنقاذ 452 شخصا من تحت الركام منذ بداية الكارثة التي ضربت شرق البلاد جراء السيول والفيضانات التي خلفت آلاف الضحايا .