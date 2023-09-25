شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء الزراعة العرب غدا لبحث قضية الأمن الغذائى برئاسة أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية غدا الثلاثاء، اجتماعا لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور ابراهيم الذخيرى فى تصريح اليوم ان المنطقة العربية تحتاج الى العمل بشكل جماعي لاحداث اختراقات عديدة في هذا الملف الخطير ومايواجهه من تحديات جمه ؛ منها ندرة الموارد المائية فى الاقليم العربي ؛ تحديات تغير المناخ ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والاقليمية وكلها تحتاج الى تعامل عربي يناسب حجم هذه التحديات.

واضاف الذخيري ان الوزراء سيناقشون اطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والامن الغذائي على كافة المستويات القطري والثنائي والجماعي

واعرب عن امله ان يقف الوزراء والامين العام على حجم التحديات وافاق العمل المستقبلي للدفع باجندات الامن الغذائي والتنمية الزراعية الى الامام .

واوضح الذخيري ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة اطارية شاملة حول الملفات المطروحة وماقامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والامن الغذائي.

واعرب عن امله ان يكون هذا الاجتماع الوزاري فاتحة خير لاصطفاف عربي جديد فى قضايا الامن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة وهى من الملفات المهمة جدا التى تعاني منها المنطقة العربية من عديد الصعوبات فى هذا الشان .