هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، ونتعهد بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكون عملها محل تقدير في الداخل والخارج".

كما أكد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024،ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسوف يُسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعتها.

22 أغسطس, 09:02 GMT

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وليد حسن حمزة، أن "مصر مرت بالعديد من المحن، ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".

ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.