شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات المصرية تحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين، أن انتخابات الرئاسة المرتقبة ستجرى بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، وبالداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة تفاصيل الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.