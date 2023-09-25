شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا للتنمية الزراعية.. اجتماع وزاري عربي لبحث قضية الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد جامعة الدول العربية غدًا اجتماعًا لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية في العالم العربي.

وذلك بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف في الجهات المعنية بالدول العربية.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى اليوم، إن الاجتماع سيناقش أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على جميع المستويات: القطري والثنائي والجماعي.

ندرة الموارد المائية

ولفت إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لإحداث اختراقات عديدة في هذا الملف الخطير وما يواجهه من تحديات منها ندرة الموارد المائية في الإقليم العربي وتحديات تغير المناخ، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية.

وأكد أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة إطارية شاملة حول الملفات المطروحة وما قامت به المنظمة في مسيرة عملها خلال السنين الخمسين الماضية في تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأعرب الذخيرى عن أمله في أن يكون الاجتماع فاتحة خير لاصطفاف عربي جديد في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة.