شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الحوثيين للاستجابة لمساعي السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الحوثي إلى تحكيم العقل، والاستجابة لمساعي السلام، وعدم تغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم/الاثنين/، أن ذلك جاء في خطاب للشعب اليمني بمناسبة احتفالاته بالعيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والعيد الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، والسادس والخمسين ليوم الاستقلال المجيد الثلاثين من نوفمبر.

وجدد العليمي التأكيد على تمسك المجلس والحكومة بخيار السلام العادل المعبر عن رؤية الشعب اليمني المنفتحة على جميع مكوناته، بعيدًا عن الطائفية، والاصطفاء، والتمييز، والإقصاء والتهميش، ورفض أي مشاريع تتعارض مع مصالحه، ومستقبل أجياله المتعاقبة.

وحض تلك الميليشيات على الانصياع للإرادة الشعبية ضمن دولة قائمة على أساس الشراكة في الداخل، وحسن الجوار، والانخراط الفاعل والبناء في نسيجها الخليجي والعربي، لما فيه خدمة الشعب اليمني ومصالحه الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.