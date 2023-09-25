شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمنى باحتفالية ذكرى ثورة سبتمبر: نثمن مواقف الرئيس السيسى الداعمة لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير اليمن الدكتور محمد على مارم؛ عن عميق العرفان والامتنان باسم الجمهورية اليمنية قيادة وشعباً لمصر القائد العربى الخالد جمال عبد الناصر للوقوف إلى جانب الشعب اليمنى وثورته حيث تعمدت وتجذرت علاقات الشعبين الشقيقين بالدماء الزكية والأرواح الشهيدة الطاهرة ليس ذلك فحسب وانما سنظل نتذكر جيوش مصر البيضاء التى حملت مشاعل المعرفة والتنوير على مدى عقود طويلة للقضاء على الجهل والمرض والتخلف وما تزال، مثمناً دور مصر الدائم والثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم لقضية الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى. وفق بيان لسفارة اليمن.

جاء ذلك خلال ؛بحضور عدد من مناضلى الثورة والسياسيين اليمنيين وأبناء الجالية اليمنية، كما أقامت فرقة المركز الثقافى اليمنى احتفالية فنية قدمت خلالها العيد من الاغانى الوطنية المعبرة عن عظمة ثورة سبتمبر ونضالات الشعب اليمنى من اجل الجمهورية والوحدة.

وهنأ مارم القيادة السياسية لليمن ممثلة فى الدكتور رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى متمنياً أن تحل الذكرى القادمة وقد تحقق لشعبنا ما يصبو اليه من امن واستقرار واستعادة الدولة وبناء المؤسسات القائمة على النظام الجمهورى والديمقراطية السياسية.

وأكد مارم على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر لندرك من جديد اهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب والمحافظة على النظام الجمهورى وحق المواطنة المتساوية والكرامة الانسانية وهو ماتقوم به الآن الشرعية الدستورية.

وأضاف مارم أن الشعب اليمنى حاول أن يشق طريقه لبناء دولته خلال السنوات التى تلت الثورتين السبتمبرية والأكتوبرية ونجح فى استعادة وحدته لكن أحلامه الورديه سرعان ما تحولت إلى كوابيس مظلمة بتصدر المشاريع الصغيرة وأخطرها محاولات استعادة الحكم الطائفى والعنصرى فى واحدة من أخطر العهود التى مرت على شعبنا اليمني”

وأشار السفير مارم إلى أن الشرعية الدستورية لبلادنا قيادة لم تترك بابا للسلام إلا وطرقتة، ولا طاولة للتفاوض إلا وتوجهت نحوها على أمل التوصل إلى حل سلمى يجنب الجميع ويلات الحرب والأقتتال وتحقيق سلام شامل وعادل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

وأبدع الفنانون اليمنيون الشباب فاطمة مثنى، خالد كريم، اقدار، محمد الضمارى وأحمد الخراشى بمصاحبة الفرقة الموسيقية فى تقديم باقة من الاغانى الوطنية التى اشعلت حماس الحاضرين ونالت استحسانهم.