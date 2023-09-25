مع استمرار وصول المساعدات.. هل اختلفت احتياجات متضرري زلزال المغرب؟... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ومنذ الأيام الأولى للكارثة وحتى اليوم، لا تزال قوافل المساعدات تحمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الأولية المعيشية، إلى معظم المناطق، التي ضربها الزلزال، خاصة التي لم تصل إليها المساعدات في السابق.
تقول مونية رمسيس، سيدة أعمال مغربية، واكبت عمليات المساعدات للمناطق المنكوبة، إن التضامن المغربي الذي حدثت ولا يزال قائما حتى الآن، يؤكد قدرة الشعب المغربي على تخطي الأزمة.
من منطقة "ثلاث إبراهيم"، يقول عبد الرحيم يوسف، إن المساعدات الغذائية متوفرة بكثرة في الأماكن المنكوبة، لكن الحاجة الماسة في الوقت الراهن، تتمثل في الخيام المجهزة، بالنظر لاحتمالية سقوط الأمطار الفترة المقبلة.
ويضيف، في حديثه مع "الخليج 365"، أن تساقط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة يؤرق السكان الذين يبيتون في الخيام، خاصة أن الجبال تحيط بالمناطق التي تقام فيها الخيام، وهو الأمر الذي يهدد بغرق الأماكن التي تتواجد بها الخيام في أي لحظة.
في هذا الإطار، يقول سمير ناصر، من إقليم الحوز، إن التبرعات من المدن المغربية تصل حتى اللحظة إلى مناطق الإقليم.
وأوضح في حديثه مع "الخليج 365"، أن المساعدات تتضمن بشكل أكبر الخيام المجهزة لمقاومة البرودة، وكذلك أدوات التدفئة التي تساعد السكان هناك في الوقت الراهن الذي تنخفض فيه درجات الحرارة.
9 سبتمبر, 08:41 GMT
ورغم توفر المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، إلا أن غياب أدوات حفظها يدفع نحو تلف كميات كبيرة منها، خاصة أن جميع أدوات الحفظ بالنسبة الخاصة بالأهالي هناك تلفت تحت الأنقاض.
وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يوم الجمعة، تقريرا حول الزلزال الذي ضرب البلاد، أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان المغربي.