مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن "الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية أدت إلى تدمير الموقعين بالكامل".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات دون طيار إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين.

أمس, 13:54 GMT

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته شنت عدة غارات على قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج ونقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.

وتتواصل "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي تقام في عدة أماكن شرق القطاع، لليوم العاشر على التوالي، رفضا للحصار المفروض على القطاع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.