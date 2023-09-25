وزير الخارجية اليمني يدين الهجوم المنسوب لـ"أنصار الله" على قوات بحرينية جنوبي السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بأن "وزير الخارجية أحمد بن مبارك أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل الحوثيين (أنصار الله) بطائرات مسيرة على القوة البحرينية المرتبطة ضمن قوات التحالف في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت: "بن مبارك أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد ضابط وفرد من القوات البحرينية، متمنياً أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

من جانبه، أكد الزياني "موقف مملكة البحرين الثابت في دعم الشرعية اليمنية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوة دفاع البحرين، مساء اليوم الاثنين، "مقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من قواتها على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي الذي يأتي في وقت يشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، منذ نيسان/ ابريل 2022م.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.