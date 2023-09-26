شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بالدوحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء الاثنين، أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي 12، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر ممثلة بوزارة الثقافة، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".

حضر الافتتاح عدد من وزراء الشؤون الثقافية ووفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية.

ويستعرض المؤتمر الذي يستمر يومين، مجهودات المنظمة في دعم العمل الثقافي في ظل رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وكذلك تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية.

تشكيل مكتب المؤتمر

كما اعتمد المؤتمر تشكيل مكتب المؤتمر في دورته المقبلة التي تمتد على مدار عامي 2024 - 2025، إذ تسلمت قطر الرئاسة من تونس، التي ستتولى مقرر المجلس، ودولة السنغال نائبا للرئيس.

وشهد الافتتاح عرض فيلم وثائقي حول ما تحقق خلال احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، تحت شعار (ثقافتنا نور)، بالإضافة إلى فيلم عن إنجازات ومبادرات (الإيسيسكو).

كما استعرض المؤتمر التقرير الصادر عن المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي الذي عُقد السبت الماضي، وأهم المبادرات والبنود التي توصل إليها المجلس الاستشاري.

واعتمد مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، مجموعة من القرارات أهمها اعتماد مدينة لوسيل القطرية عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2030، ووثائق تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وسبل تطويرها، وأهم الدول المرشحة لاستضافة عواصم الثقافة في العالم الإسلامي خلال الفترة القادمة.