شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية. السعودية: السعودية: قال المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودية، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الكويت:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارت أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.