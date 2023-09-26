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في حماية جنود الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جدد عشرات المستوطنين اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته، كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى، وعرقلت دخول العديد من المصلين والزوار إلى الأقصى، لتأمين عملية الاقتحام.

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وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة المملكة العربية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على بواباته، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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