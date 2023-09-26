شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. بدء اجتماع لجنة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، والذي يستمر يومين، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة، وعددٍ من المنظمات والهيئات العاملة في قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع وفد برئاسة الاستشاري بوزارة الطاقة المهندس عبدالله بن علي الشهري.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته خلال الاجتماع، أن اللجنة ستناقش عددًا من الموضوعات منها اعتماد النسخة النهائية لوثيقة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، واختيار موضوع مناسب لمسابقة الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة للعام القادم 2024، بالإضافة إلى التحول الطاقي وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين المقدم من موريتانيا وإدراجه ضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

من جانبها، أشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميلة مطر، في كلمة مماثلة، إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بصدد إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية "2023" وفق المقترح المقدم من قبل أمانة المجلس والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عرض ملخص حول وضع السيارات الكهربائية في الدول العربية تمهيدًا لاستكمال دليل تركيب محطات الشحن الذي يجري إعداده بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.