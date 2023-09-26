شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم موقعا أثريا.. ومستوطنون يقطعون الكهرباء بين منطقتين فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية فى بلدة "سبسطية" شمال غرب محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - في إفادة صحفية - بأن قوات الاحتلال وأذرعها حاصرت المنطقة ومنعت الدخول إليها، في مسعى إلى الاستيلاء على الموقع الأثري.

وعلى صعيد متصل، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين منطقتي "قصرة" و"جالود" جنوب نابلس، بعد مهاجمة المنطقتين المذكورتين قبل تصدي السكان الفلسطينيين لهم وإجبارهم على الفرار.