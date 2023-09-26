إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر

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دبي - محمود عبدالرازق - يتذكر كيسنجر صباح "يوم الغفران" عام 1973، قائلا: "في الساعة السادسة والنصف صباحًا، طلب مني جوزيف سيسكو، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، آنذاك، مقابلتي بشكل عاجل، قائلا: هناك أزمة في الشرق الأوسط، وإذا تصرفت على الفور، فلا يزال بإمكانك إيقاف ذلك".
9 أكتوبر 2019, 16:35 GMT
يقول كيسنجر: "كانت التقارير غامضة، وقيل إن الإسرائيليين لا بد أنهم هاجموا، لأنه لم يعتقد أحد أن المصريين قادرون على شن هجوم عبر قناة السويس".
ويضيف: "قلت الشيء الوحيد الذي لن يحدث هو أن الإسرائيليين سيهاجمون في يوم الغفران وهذا عمليا - تقريبا - مستحيل، ولكن بحلول منتصف النهار، أصبح من الواضح أن هذه كانت حربًا نظامية، وأنها كانت هجومًا واسع النطاق".
يتابع كيسنجر، بالقول: "اعتقد فريقنا أن الإسرائيليين سوف يسحقونهم في غضون ساعات قليلة. أول شيء قمت به هو التوجه إلى السفير الإسرائيلي سيمحا دينيتز. ولم يكن في واشنطن، وقد كان في القدس".
20 سبتمبر, 14:41 GMT
كان الوقت مبكرًا من المساء، عندما هبط رئيس الموساد آنذاك تسفي زامير، بشكل غير متوقع في العاصمة البريطانية، ولم يقم بزيارة الكنيس الكبير هناك. لقد تم استدعاؤه للقاء "الملاك"، الاسم المستعار لأشرف مروان، صهر عبد الناصر، الذي كان من أقرب مستشاري السادات، وعميل الموساد، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
2 أبريل, 17:10 GMT
يقول كيسنجر: "في يوم الجمعة، الذي سبق بدء الحرب، تلقينا معلومات تفيد بأن الروس يسحبون أفرادهم من الشرق الأوسط، ثم بدأنا في بذل جهود نشطة لتهدئة الوضع. لقد ناشدت المصريين، لا أعرف ما إذا كنا قد أرسلنا رسالة إلى سوريا، لكننا قلنا بالفعل إننا سنبذل جهدًا دبلوماسيًا، وقد عززنا ذلك".
ويضيف: "كنا نظن أنه، في غضون أيام، سيصل الجيش الإسرائيلي إلى الإسكندرية، حتى قبل أن تطأ أقدام المصريين سيناء. ولذلك، ومن أجل السماح بالحوار، أردنا وقف القتال والعودة إلى الوضع السابق".
وأردف كيسنجر، قائلا: "في نهاية يوم من القتال، عندما اقترب وقت الظهر من يوم الأحد، كان من الواضح أن الجيشين المهاجمين (المصري والسوري) قد أحرزا تقدمًا كبيرًا، لكننا صممنا منذ البداية على منع النصر العربي، الذي كنا ننظر إليه على أنه انتصار سوفيتي. لقد كنا على قناعة تامة، منذ اللحظة الأولى، بأننا سنعيد الوضع إلى ما كان عليه، ولكن بحلول نهاية اليوم الأول، كان من الواضح أن الجيوش المهاجمة قد حققت تقدمًا واسع النطاق".
ومضى، قائلا: "كان مشهد المعركة مختلفًا تمامًا عما تخيله الخبراء الأمريكيون عندما أصبحت أنباء الهجوم المصري معروفة، وعندما اندلع القتال، تمكن المصريون من اختراق خط "بارليف" وتسلل أكثر من 100 ألف جندي ونحو 400 دبابة ووحدات كوماندوز إلى سيناء، وبناء عدة جسور فوق القناة".
5 أكتوبر 2022, 10:51 GMT
وفي الأيام الثلاثة الأولى من القتال، فقدت القوات الجوية الإسرائيلية 49 طائرة وتضررت 500 دبابة في سيناء. كان هناك نقص في ذخائر المدفعية في مستودعات الطوارئ وتم اكتشاف أن المعدات صدئة جزئيًا وغير صالحة للاستخدام. في إسرائيل، شاهدت الأمهات والآباء والزوجات والأطفال صور الدبابات وهي تشتعل فيها النيران والجنود الذين يتم أسرهم، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
10 أكتوبر 2019, 20:12 GMT
يقول كيسنجر حول الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل، والذي "غيّر" شكل ساحة المعركة: "طُرحت مسألة إعادة إمداد إسرائيل، تذكروا أننا بنينا مناقشاتنا المبكرة حول الحرب على حقيقة أن التفوق العسكري كان لصالح إسرائيل. لم نكن نفكر بجدية مطلقًا في حدوث تقدم مدعوم من السوفيت في الشرق الأوسط، لذلك عندما أصبح ذلك واضحًا بدأنا نتحدث عن إعادة الإمداد. وعارض البنتاغون بشدة أي إعادة إمداد بالمعدات الأمريكية. لذلك رتبنا أن يرسل الإسرائيليون طائراتهم الخاصة وسنقوم بتحميلها. في ذلك الوقت، كانت المعدات عالية التقنية هي التي يمكن استخدامها على الفور".
ويمضي بقوله: "كانت هناك مشكلتان منفصلتان، المعركة المباشرة، والمعركة طويلة المدى. وفي المعركة المباشرة، كان لزامًا على إسرائيل، أن توقف تقدم العدو وتشن هجومًا قبل أن يتسنى التدخل الدبلوماسي الأمريكي بشكل ملموس. ولقد حثثتهم على البدء بهجوم على بعض الجبهات، وقلت إننا لن نتحرك دبلوماسيًا إلا بعد نجاح ذلك (..) وفي هذه الأثناء، كنا ننظم جسرًا جويًا مدنيًا إلى إسرائيل، يبدأ فورًا، واعتقدنا أن ذلك يمكن أن يتم بسرعة كبيرة. ويتكون الجسر الجوي المدني، بموجب هذا التفويض، من إخبار شركات الطيران المدنية بإتاحة طائراتها لجسر جوي مدني، تحت إدارتها، وفي الوقت نفسه، كنا نواصل إعادة الإمداد عبر الطائرات الإسرائيلية".
يردف كيسنجر، قائلا: "اتضح أن تنظيم جسر جوي مدني أكثر صعوبة. لكن على المرء أن يرى ذلك من منظور عقلاني. عندما قلت "صعب"، كان ذلك يعني 48 ساعة لتنظيمه. لذا كان الإسرائيليون على وشك شن هجوم على مرتفعات الجولان، وكانوا يناقشون عرض وقف إطلاق النار في نفس الوقت. لقد عارضت بشدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينما كانت المعركة تسير لصالح الهجوم، وعندما أصبح من الواضح أن الجسر الجوي المدني لا يمكن تنظيمه بالسرعة، التي كنا نعتقدها في البداية، ذهبت إلى نيكسون وأخبرته أننا بحاجة إلى مستوى آخر من الجسر الجوي للتأثير على الوضع، وأننا بحاجة إلى جسر جوي عسكري. أمر نيكسون بإجراء جسر جوي فوري للإسرائيليين، وبدأنا في تنفيذه، مساء الجمعة وعلى نطاق واسع صباح السبت، واستغرق الأمر ثلاثة أيام، لتعبئة الجسر الجوي العسكري الأمريكي بالكامل".
12 ديسمبر 2020, 15:06 GMT
ومع رؤية إسرائيل تنهار أمام الجيشين المصري والسوري، يقول كيسنجر: "وافقنا منذ صباح يوم السبت، على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي سيتم طرحه في الأمم المتحدة، ليس من قبل الولايات المتحدة ولكن من قبل دولة أخرى، وحاولنا إقناع أستراليا ومن ثم إنجلترا بتقديم الاقتراح. لكن السادات رفض العرض لأنه ظن أنه ينتصر، وأمر فرقتين مدرعتين بعبور القناة، معتقدًا أنهما قادرتان على ذلك لأن إسرائيل لم يكن لديها تفوق جوي هناك. ومع ذلك، بمجرد أن أصبحت خارج نطاق المدفعية والأسلحة السوفيتية المضادة للطائرات، أصبحت معرضة بشدة للقوات الجوية الإسرائيلية، وخسر السادات عدة مئات من الدبابات في معركة الأحد تلك".
وتابع: "كان ذلك عندما تحولت المعركة وعبرت القوات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، على ما أعتقد، قناة السويس. لم يكن هناك أي تأخير في البداية، بل بدأ من الليلة الأولى. ولم يكن من المتصور قبل الحرب أن تحتاج إسرائيل إلى جسر جوي عندما تبدأ الحرب".