البديوي: مجلس التعاون الخليجي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويتعامل بحيادية وشفافية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف البديوي، خلال كلمته بمنتدى الإعلام العربي في دبي، أن مجلس التعاون يقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وشفافية في سياساتها الخارجية.
وأوضح أن "المجلس عقد اجتماعين هذا العام، الأول في موسكو مع وزير خارجية روسيا، وبعدها اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي".
وقال إن "التقارب السعودي الإيراني مهم لضمان أمن دول مجلس التعاون، ويحقق نوعا من الاستقرار النسبي في المنطقة، خاصة في الملف اليمني".
ولفت البديوي، إلى لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة قبل أيام، حيث قدمت طهران رسالة واضحة بأنها ترغب في تقارب وعلاقات قوية مع الخليج.
31 يوليو, 18:03 GMT
وأضاف كنعاني أن "المسيرات والقوة الصاروخية الإيرانية تنتج في إطار عقيدة عسكرية واضحة وشفافة تقوم على حفظ الأمن القومي وردع التهديدات"، مؤكدا أن "التهديد الحقيقي للمنطقة هو دخول الكيان الصهيوني إلى جغرافيا المنطقة باعتباره المصدر الرئيس لانعدام الأمن".
وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الست، والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، بيانا مشتركا تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
1 يونيو 2022, 15:38 GMT