سفير السعودية لدى فلسطين: المملكة تعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

دبي - محمود عبدالرازق - وتضمن منشور السديري، صورا تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات".

وأضاف السديري أن التحية "مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد"، على حد تعبيره.

في هذه الأثناء، أفاد مراسل "الخليج 365"، بأن "السفير السعودي لدى فلسطين قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة غير مقيم في الأراضي الفلسطينية".

وقال إن بلاده تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن "الرياض لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، أن نايف بن بندر السديري، أول سفير سعودي لدى فلسطين سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء، في زيارة مدتها يومين يقدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.

وهذه هي المرة الأولى التي سيكون للسعودية سفير لدى فلسطين، وكانت للمملكة قنصلية عامة في القدس (عندما كانت المدينة تخضع لإدارة أردنية)، غير أنها أغلقت أبوابها مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.

ورحبت الوزارة بالزيارة، وقالت إنها "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

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وثمنت الخارجية الفلسطينية "المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة".

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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: "إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس".

وقالت الوكالة وقتها، إن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.