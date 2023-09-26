شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أثرية مصرية ألمانية تكتشف 80 مخزنا داخل هرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن أعضاء البعثة الأثرية المشتركة، من المجلس الأعلى للآثار المصرية، وجامعة فورتسبورج الألمانية، والعاملة بمنطقة أبو صير التاريخية بجنوب محافظة الجيزة، لأول مرة، من اكتشاف مجموعة من المخازن داخل هرم الملك ساحو رع.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن الكشف الجديد يساهم في كشف النقاب عن فلسفة الهندسة المعمارية لهرم الملك "ساحو رع" ثاني ملوك الأسرة الخامسة (2400 قبل الميلاد) وأول ملك يُدفن في منطقة أبوصير.

وأضاف وزيري أنه سيتم إتاحة المخازن المكتشفة للدراسة فور إنتهاء البعثة من أعمالها، كما سيتم فتحها لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب في القريب العاجل.

توثيقا أثريًا دقيقًا

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، رئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة العامة بالمنطقة، إن عدد المخازن المكتشفة بلغ نحو 80 مخزنا، لافتًا إلى أنه على الرغم من تضرر الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة المخازن بشدة وخاصة السقف والأرضية، إلا أنه لا يزال من الممكن رؤية بقايا الجدران الأصلية وأجزاء من الأرضية.

وأضاف أنه تم ترميم المخازن المكتشفة وتوثيقها توثيقا أثريًا دقيقًا، الأمر الذي ساهم في فهم التصميم الداخلي لهرم الملك ساحو رع بشكل كبير.

وبحسب البيان، نجح فريق العمل كذلك في الكشف عن الأبعاد الأصلية والتصميم الأصلي للغرفة الأمامية لحجرة الدفن الخاصة بالملك ساحو رع، والتي تعرضت لأضرار مع مرور الوقت، حيث عانى الجدار الشرقي لها من أضرار بالغة، ولم يكن بالإمكان اكتشاف سوى الركن الشمالي الشرقي و30ر0 متر من الجدار الشرقي، إلا أن البعثة قامت ببناء جدران داعمة جديدة بدلا من الجدران المهدمة.

التصميم الداخلي للهرم

ولفت خالد إلى أن البعثة نجحت أيضا في الكشف عن آثار ممر منخفض كان قد ذكرها المعماري الإنجليزي "جون بيرينج" والذي يعد من أوائل المستكشفين للتصميم الداخلي للهرم عام 1836، حيث ذكر أن هذا الممر كان مليئًا بالحطام والقمامة وأنه لم يكن قادرًا على الدخول نظرًا للحالة الانشائية المتهدمة للهرم، ومع ذلك، فقد اقترح أن هذا الممر المنخفض قد يؤدي إلى مجموعة من المخازن الخاصة بتخزين الأثاث الجنائزي.

قامت البعثة المصرية الألمانية بتنظيف الممر باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسح الضوئي ZEB Horizon م GeoSLAM، وأجرى الفريق المصري الألماني بالتعاون مع فريق 3 D Geoscan مسح للمناطق المكتشفة داخل الهرم، الأمر الذي سمح برسم خرائط شاملة لكل من المناطق الخارجية الشاسعة والممرات الضيقة والغرف بداخلها.

ووفق البيان، بدأت البعثة الأثرية المصرية الألمانية عملها بالموقع في عام 2019 من خلال مشروع الحفظ والترميم لهرم الملك ساحو رع، بدعم من صندوق وقف الآثار (AEF) التابع لمركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ، بهدف حماية الأجزاء الداخلية من هرم ساحو رع.