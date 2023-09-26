شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودى يصل رام الله لأول مرة منذ ثلاثة عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد سعودي، الثلاثاء، إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، ومن المقرر أن يقابل مسؤولين فلسطينيين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن وفدًا سعوديًا وصل الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول فلسطيني قوله إنه من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيستقبل في رام الله بالضفة الغربية وفدا سعوديا.

يزور الوفد السعودي الذي سيزور رام الله برئاسة المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين والذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية.

وعبر السديري للصحفيين، بعد لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في مقر الوزارة، برام الله، عن سعادته بوجوده في فلسطين، ولقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وقال السديري، إنه سلّم نسخة من أوراق اعتماده، كسفير لدى فلسطين وقنصلا عاما للسعودية في القدس، مؤكدا أن المملكة تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية.

ولفت السديري إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي، "والتي أشار فيها بوضوح لاهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

كما أشار لتصريحات أدلى بها أيضا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "بخصوص أهمية القضية الفلسطينية، وحلها على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين".

وأكد السديري عمق العلاقات السعودية الفلسطينية، والتي بدأت في عهد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، لتصل إلى ما وصلت إليه في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا حرصهما على تطويرها.

من جهته، قال المالكي للصحفيين "استقبلت السفير السعودي لدى فلسطين، القنصل العام في القدس، الذي يزور فلسطين ممثلا لخادم الحرمين الشريفين وولي وسمو ولي العهد"، واصفا زيارة السفير السعودي بأنها "لحظة تاريخية في العلاقات المميزة بين البلدين".

وأضاف: سعداء جدا بوجود السفير السعودي في بلده الثاني فلسطين، ونعتقد أن هذه الخطوة من خادم الحرمين وولي العهد تقربنا كثيرا كبلدين وشعبين وقادتين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما".

واعتبر المالكي وجود السفير السعودي في فلسطين "يعكس تطور العلاقات الثنائية، والاهتمام الكبير لقيادتي البلدين".

وقال: نرحب بالسفير السعودي في فلسطين، ونحن على استعداد لبدء العمل منذ اللحظة لتطوير العلاقات بين البلدين، كاشفا عن عودة قريبة للسفير السعودي إلى فلسطين "لينطلق في عمله بتطوير العلاقات بين البلدين، باعتبارها مسؤولية كبرى، وليعمل من أجل مهمته الأساسية وهي إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل العرب، وبالتأكيد للسعودية".