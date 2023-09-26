العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري سابع على حكومة الخصاونة شمل 8 وزارات

دبي - محمود عبدالرازق - وهذا هو التعديل السابع على حكومة الخصاونة، منذ تكليفه بتشكيلها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وجرى تعيين رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري، ووجيه طيب عبد الله عزايزة، وزير دولة، وأحمد ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرة للشؤون السياسية والبرلمانية، وفق قناة "المملكة" الرسمية.

كما شمل التعديل الوزاري الجديد تعيين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل، ومهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

أمس, 09:26 GMT

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكان أول تعديل على حكومة الخصاونة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إذ وجّه الملك بالموافقة على تعيين سمير المبيضين، وزيرا للداخلية.

بينما كان التعديل السادس الذي شهدته الحكومة، في 22 ديسمبر 2022، بتعيين مكرم القيسي، وزيرا السياحة والآثار.

وأمس الاثنين، قدّم وزراء حكومة الخصاونة، استقالاتهم تمهيدا للتعديل الوزاري، الذي أعلن عنه اليوم.