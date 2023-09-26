شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يناقش أهم قضايا الإغاثة مع سفيرة هولندا لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمع لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، بسفيرة مملكة هولندا لدى الجمهورية اليمنية "جين جورجين سيبن"، في مقر المركز بالرياض اليوم، وكان اللقاء بحضور سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والبرامج التنموية في اليمن.

ونوّهت السفيرة الهولندية لدى اليمن بالمشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذها المركز لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ودوره المشهود في خدمة المتضررين حول العالم.