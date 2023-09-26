شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد التطلع لتنشيط عملية السلام بالتعاون مع مصر لإقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي تطلعه إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم /الثلاثاء/ في نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.

وجدّد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.