الفائز بشخصية العام في منتدى الإعلام العربي لـ"الخليج 365": المهنية قضية أساسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الرميحي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "ما يواجه الإعلام العربي هو المهنية، كثير من الإعلام بشكل عام يفتقد المهنية، والإعلام في أي مكان لا يمكن أن يكون إعلاما صحيحا وليس بروباغندا أو دعاية، عندما يفتقد الحريات".

"وقضية الحرية والمهنية أساسية جدا في الإعلام، كل المهن لديها رخصة إلا الإعلامي، وبالتالي نحتاج إلى تدريب إعلامي صحيح، والإعلامي غير المثقف ليس إعلاميا في نظري".

وأشار إلى أن "الإعلام لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن الاستقطاب، فهو مؤسسة حضورية، وبالتالي كل هذه الأموال التي تنفق على التفزيونات وغيرها، وراءها رسالة يريد صاحب القرار أن يوصلها، ولكن يوجد إعلام رسمي يحافظ على المهنية وإعلام رسمي آخر لا يحافظ على المهنية وهذه مشكلة".