شكرا لقرائتكم خبر عن "السديري" يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم، لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

دعم القضية الفلسطينية

رحب الرئيس عباس بالسفير السديري، متمنيا النجاح في مهامه.

فيما نقل السديري إلى الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، مؤكدا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.