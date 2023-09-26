شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم السودانيين.. اجتماع عربي لمساندة مبادرة "نبض العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الاجتماع الاستثنائي للاتحادات العربية لمساندة مبادرة "نبض العرب" الهادفة لدعم السودانيين المتأثرين بالحرب، بمشاركة عددٍ من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمهتمين بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته الافتتاحية: "أن الشعب السوداني جزأ من هذه الأمة، ومهما طالت الأزمة السودانية سنستمر في الدعم، وفي نفس الوقت ندعو لوقف إطلاق النار".

وأعرب عن امتنانه لالتزام المشاركين في هذه المبادرة بمساعدة السودانيين.

جامعة الدول العربية

ولفت سفير السودان في القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عبدالله التوم، في كلمته، إلى نزوح حوالي 2.6 مليون شخص ولجوء حوالي 740 ألف إلى دول الجوار بسبب الحرب، منوهاً باستضافة مصر آلاف النازحين والمهجرِين السودانيين دون مخيمات أو معسكرات.

وقال الأمين العام المساعد السابق للجامعة العربية السفير كمال حسن علي، إن دواعي انطلاق مبادرة "نبض العرب" برئاسة رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف، هي دعم اللاجئين السودانيين بمصر.

الشعب السوداني

وأضاف: "بدأنا بمجموعة من أبناء السودان والأشقاء في مصر لمساعدة الشعب السوداني"، مُعرباً عن الشكر لجامعة الدول العربية والأمين العام أحمد أبو الغيط لرعايته لهذه المبادرة.

وأكد أهمية هذه المبادرة من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي وتوفير الغذاء والمعونات الطبية والإنسانية للاجئين السودانيين، مثمناً جهود المنظمات التي قَدّمت الدعم للشعب السوداني، ومنهم الهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.