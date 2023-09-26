شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم على القوات البحرينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجوم الذي استهدف مواقع قوة الواجب البحرينية المشاركة في عمليات إعادة الأمل، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد من قوة دفاع البحرين، وإصابة آخرين.

وأعرب عن تعازيه لمملكة البحرين، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

المملكة تدين الهجوم

كانت وزارة الخارجية، أعربت عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وعبرت عن خالص تعازيها لقيادة وشعب البحرين الشقيقة، وإلى الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.