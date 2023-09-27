خبير لسبوتنيك: العملية العسكرية الروسية أظهرت أن الإعلام الغربي لم يلتزم بالمعايير التي ادعى تقديمها

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وأوضح أن المنتدى يعقد ويناقش أهم التطورات في مجال الإعلام العربي، ولديه القدرة على إدراك الأولويات الحقيقية، وعلى فتح الملفات المهمة في التوقيت المناسب.
وشدد ياسر عبد العزيز على أهمية المنتدى في ظل حالة الاستقطاب السياسي العالمي المبنية على نزاع المصالح والمواقف، والذي قد يؤدي إلى تعزيز القيود على الأطر والأقنية الإعلامية.
وأوضح أن بعض وسائل الإعلام المرموقة في العالم الغربي، والتي كانت مصدرًا للإلهام والأكثر تركيزًا على حرية التعبير تورطت في شكل من أشكال الانحياز. وكذلك الإعلام الروسي يقدم رؤيته الخاصة، لكن الغرب كان يقدم نفسه كمصدر للإلهام ومركز للحرية وتداول المعلومات، حيث أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية أن هذه الوسائل الغربية لم تلتزم بالمعايير التي ادعت أنها تقدمها.
ويقام المنتدى على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.