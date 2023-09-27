"أبو الغيط" يدعو إلى إقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء

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الدمام - شريف احمد - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نداءً عاجلًا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء، وذلك عبر التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي، وأكد أهمية تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ذلك يستدعي حتمًا دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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الأمن القومي العربي

وقال أبو الغيط، إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعدما كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، وأظهرت بعدها الأزمة الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وخاصة من الحبوب التي تمثل وحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلًا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروض ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.

ولفت إلى أن أهمية تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي، وأن ذلك يستدعي حتمًا دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال، وخاصة "الأكساد"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشروعات عربية.

قضية سياسية استراتيجية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير في كلمته، أن قضية الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على السواء، موضحًا أنها لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية بل باتت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية بشأن الزراعة والأمن الغذائي العربي.

أكبر الأقاليم استيرادًا للغذاء

وأفاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. إبراهيم الدخيري في كلمته، أن المنطقة العربية من أكبر أقاليم العالم استيرادًا للغذاء، إذ تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية بنسبة 32% من جملة استهلاكها، وقد تصل إلى 130 مليون طن عام 2030م.

وشدد على ضرورة إيجاد البيئة المواتية لتحسين الأعمال وشمولية التمويل في القطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص.