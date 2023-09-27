شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسقط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، رصده محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية.

وذكرت القيادة العامة للجيش الأردني، مساء الثلاثاء، أن مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة.

وأوضح المصدر الأردني أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا محملتان بكمية من مادة "الكرستال"، وأنه تم تحويل تلك المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكري الأردني على أن "قوات بلاده العسكرية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.