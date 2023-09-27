شكرا لقرائتكم خبر عن 100 حالة وفاة.. الألعاب النارية المتهم الأول في حريق نينوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت المعلومات الأولية عن حريق حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، إلى أن الألعاب النارية تسببت في نشوب الحريق الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 وإصابة أكثر من 150،

وقال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

وأضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأفاد الهلال الاحمر العراقي عبر حسابه على تطبيق إكس، بارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى إكثر من 450.

إجلاء جميع المصابين

قال وزير الداخلية العراقي، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء جميع المصابين، مشيرًا حسب وكالة الانباء العراقية، إلى أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات الحادث.

وتوقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات، فيما أظهر مقطع مصوّر في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.

وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق أرسلت سيارات إسعاف وأطقمًا طبية إلى الموقع.