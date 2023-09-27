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زلزال يضرب بحيرة طبريا

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واس - عمّان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب بحيرة طبريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة وادي الأردن جنوب بحيرة طبريا.

وأفاد مرصد الزلازل الأردني في بيان، أن الزلزال سُجل في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر، ووقع على عمق 12 كلم.

هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟

وكان الدكتور عبد الله الشهيل، الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض في جامعة الملك فهد البترول والمعادن، قد أكد عدم وجود طريقة دقيقة للبشر على التنبؤ بالزلازل، مشددًا على أهمية الاستعداد والتكيف مع الزلازل، مشيرًا إلى إمكانية حدوث الزلازل في المناطق الغربية للمملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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