شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| لماذا ألغت مصر وزارة الإعلام؟.. كرم جبر يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، كرم جبر، إن سبب إلغاء وزارة الإعلام في بلاده واستبدالها بـ"مجلس أعلى" يرجع إلى الدستور المصري السابق عام 2014.

وأكد أن الدستور نص على وجود مجلس أعلى للإعلام، بالإضافة إلى هيئتين إعلاميتين، ولهم كل الصلاحيات الإعلامية.

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جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي بدبين خلال جلسة "حوار وزراء الإعلام العرب" بالمتندى.

التلفزيون المصري

وأوضح "جبر" أن الهيئة الوطنية للإعلام تدير التلفزيون المصري "ماسبيرو"، أما الهيئة الوطنية للصحافة فتدير المؤسسات الصحفية القومية.

وتابع أن المجلس الأعلى يدير المنظومة الإعلامية بأدوات كثيرة جدًا، منها إصدار التراخيص والسياسات الإعلامية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالجهات الإعلامية المختلفة، وغيرها.

حقيبة وزير الإعلام

وأضاف "جبر" أن المجلس يضع السياسة الإعلامية على مدى عام كامل، وبالتالي أصبحت حقيبة وزير الإعلام ليس لها صلاحيات.

وأشار إلى أنه ربما في وقت لاحق يتم الاستعانة بمنصة وزير دولة لشؤون الإعلام، تقتصر صلاحياته على مهام معينة.

منتدى الإعلام العربي

وانطلقت أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، الذي يعقد على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية.

ويضم المنتدى نخبة من كبار الكُتَّاب والمفكرين وممثلي كبريات وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.