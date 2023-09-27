شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعزى العراق فى ضحايا وقوع حريق بإحدى قاعات الأفراح بنينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وعبرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عن تضامن السعودية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد و إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، في ضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق.

واعربا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، سائلين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ العراق وشعبها من كل مكروه.