شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة حفل الزفاف فى العراق.. والد العريس: إيفان وعروسه على قيد الحياة ويخضعان للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف والد العريس الذي شهد عرسه حريقا راح ضحيته أكثر من 100 شخص فى العراق، أن العريس إيفان وعروسه، حنين، على قيد الحياة.

وبحسب موقع سى ان ان، قال والد العريس: "أُحمل صاحب قاعة الأفراح مسؤولية ما جرى في الحفل بسبب عدم وجود طفايات حريق أو معايير سلامة في القاعة".

وأشار والد العريس إلى أن العريس والعروس في المستشفى حاليًا يخضعان للعلاج بعد الحادثة.

وأودى الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء بحياة 100 شخص وإصابة نحو 150 شخصا آخرين، وفقا لمديرية الدفاع المدني في العراق.