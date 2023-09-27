رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الطاهري، في تصريحات مع وكالة "الخليج 365" الروسية أن "هذه المنتديات فرصة عظيمة لتبادل الرأي والأفكار من المشرق إلى المغرب".

وأشار إلى أن "الإعلام مهنة لها أدوات وصناعة تواجه تحديات، ومهمة أبنائها هي امتلاك أدواتهم والتغلب على تحدياته".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.

أمس, 18:17 GMT

يشار إلى أن المنتدى يقام على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.