شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى الشعب العراقى فى ضحايا حريق عرس الحمدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط عن عزائه للشعب العراقى فى ضحايا حريق عرس الحمدانية، وذلك عبر حسابه على موقع "إكس".

وتمنى الأمين العام الشفاء العاجل للمصابين، معتبرا أن مصاب العراق هو مصاب للجميع، سائلا الله السلامة لجميع الشعوب العربية.

وانتابت حالة الصدمة المواطنين فى العراق بعد نشوب حريق فى قاعة أفراح فى قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، حيث أدى الحريق إلى مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150.

وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.

وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال.

بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.

كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".